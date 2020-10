Francesco Totti, arriva nelle sale la storia del Capitano: dove è possibile vedere il film a Roma

Tutto pronto per il film evento sulla carriera di Francesco Totti. L'indimenticato capitano giallorosso è ancora amatissimo dai tifosi, come testimoniano i tantissimi messaggi di affetto e cordoglio ricevuti in occasione della scomparsa del padre, avvenuta proprio pochi giorni fa.

Festa del Cinema, emozione per il docufilm su Totti. Il regista Infascelli: «La sua vita come una missione»

L'ex numero dieci, dopo una vita trascorsa a difendere i colori della Roma, sua squadra del cuore, ha deciso di raccontare venticinque anni di gol, aneddoti e retroscena in una pellicola destinata a fare breccia nell'animo di appassionati e non solo. "Mi chiamo Francesco Totti", alterna aspetti umani e sportivi, ed è stato presentato durante l'ultima Festa del Cinema della Capitale. Adesso sbarca nelle sale per tre giorni: da lunedì 19 ottobre a mercoledì 21. L'obiettivo, in un momento difficile, è tornare a sognare davanti alle prodezze del Capitano, il ragazzo di Porta Metronia diventato grande all'ombra della Lupa.

"Mi chiamo Francesco Totti", è il film che racconta la storia di uno dei campioni più amati del calcio italiano. In anteprima alla Festa del cinema di Roma. #FrancescoTotti @romacinemafest @Totti pic.twitter.com/gMX6rHUsHR — Tg1 (@Tg1Raiofficial) October 17, 2020

Ecco dove è possibile vedere il film a Roma

Multisala Lux : ore 16 - 18.15 - 20.30 - 20.45 - 21

Multisala Odeon : ore 16 - 18.15 - 20.30

Multisala Trastevere : ore 18 - 21

Multisala Tibur : ore 20 - 21.30

Roma Moderno : 16.35 - 18.40 - 19.10 - 20 - 21.10 - 21.40

Roma Parco De' Medici : 16.30 - 16.40 - 17 - 17.30 - 18 - 18.30 - 18.40 - 19 - 19.10 - 19.30 - 20 - 20.30 - 21 - 21.10 - 21.20 - 21.30 - 21.40 - 22 - 22.30

Uci Cinemas Roma Est : 17 - 18.30 - 19 - 20.30 - 20.45 - 21 - 21.30 - 21.45

Uci Cinemas Parco Leonardo : 18.30 - 19 - 20.15 - 21 - 21.30 - 22.10

Uci Cinemas Porta di Roma : 17 - 17.30 - 18.30 - 19 - 19.15 - 19.30 - 20.30 - 20.45 - 21 - 21.30 - 22 - 22.15 - 22.30





