​Francesca Romana D'Elia, per la morte della modella 19enne precipitata nella tromba dell'ascensore si indaga per omicidio colposo. La Procura di Roma, quindi, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, nell'ambito dell'indagine avviata sulla morte della modella di 19 anni precipitata nella tromba dell'ascensore la mattina del 2 dicembre mentre era su un set sul terrazzo condominiale di un palazzo in viale dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde.

Le indagini

I magistrati hanno affidato le indagini agli agenti del commissariato di zona che hanno proceduto all'acquisizione del pc e del cellulare del fotografo, unico testimone di quanto avvenuto.