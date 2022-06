Sabato 18 Giugno 2022, 08:45

Una vittoria tira l’altra. La romana Francesca Fiorellini si era appena laureata campionessa italiana, vincendo con 8 punti di vantaggio il Campionato nazionale femminile medal, sul percorso di Margara, che aveva già la sacca pronta per partire alla volta della Svezia dove l’attendeva l’Annika Sorenstam Invitational, uno dei tornei più prestigiosi a livello internazionale. Ed eccola lì, stanca e felice, sollevare un altro trofeo, immortalata al fianco della giocatrice che ha scritto la storia del golf femminile, grazie alle 72 vittorie sul Tour americano, 10 major compresi. Un’altra gara condotta sempre in testa. Alla sua maniera. E pazienza se all’ultima buca è inciampata in un errore che l’ha portata al playoff. Che cosa volete che sia. Alla quarta buca di spareggio, Nora Sundberg, che giocava in casa, ha dovuto arrendersi.

ABITUATA ALLE IMPRESE

Francesca Fiorellini, portacolori del club l’Olgiata, ha solo 16 anni (ne compirà 17, il 15 novembre), ma è abituata alle grandi imprese. Nel suo curriculum c’è già una serie impressionante di successi, in Italia e all’estero. Solo per citarne alcuni: due volte il Trofeo Silvio Marrazza (2021 e 2022), l’English Girls Amateur championship under 14 (2018), l’English Girls Under 16 Open Championship (2019), gli Internazionali di Francia (2021) e di Portogallo (2022). In più, a rendere meglio l’idea, un 36° posto, solo due settimane fa, all’esordio all’Open d’Italia, dilettante tra le grandi professioniste del Tour europeo. Francesca, dunque, è un’atleta sulla quale il golf italiano, attrezzatissimo a livello giovanile, può puntare forte. Un fenomeno? E’ presto per dirlo. C’è tutto un processo di crescita da seguire e tante trappole da evitare.

MAI STANCA DI ALLENARSI

Le parole di Roberto Zappa, commissario tecnico della Nazionale femminile, però, sono chiare: «In tanti anni di attività, mi è capitato poche volte di vedere un talento come il suo». E siccome avere talento non basta, Zappa ci tiene ad aggiungere che «Francesca unisce alle qualità innate una capacità di lavoro impressionante. Non è mai stanca di allenarsi, sa che per migliorare bisogna sacrificarsi e lo fa senza risparmiarsi». Un giudizio così lusinghiero potrebbe creare imbarazzi, ma lei non sembra affatto sorpresa. Sfodera il suo sorriso da sedicenne entusiasta e racconta gli inizi, uguali a quelli di tante sue amiche e colleghe. Il circolo era quello di Castelgandolfo. «Ci andavo con mamma e papà. Avevo quattro anni. Per me era solo il gioco di una bambina. Uno dei tanti, ma mi piaceva. Mi divertivo. Poi, crescendo, sono arrivati i primi risultati. Ho cominciato a capire che questo sport meraviglioso poteva entrare di forza nel mio futuro. E se oggi sono qui e sono quello che sono è proprio grazie al golf».

SPORT E STUDIO

Lo sport, ad alti livelli, ti dà tanto ma pretende di essere ricambiato con la stessa moneta: «Frequento il liceo scientifico a indirizzo sportivo. Non è facile conciliare le due cose, ma alla scuola ci tengo. Sono spesso in viaggio con la mia sacca, i bagagli e i libri. Studio ovunque sia possibile, anche in treno. Se si è determinati, tutto è possibile». Ora che ha superato il terzo anno, possono essere avviati i contatti con le università americane, che da tempo hanno il suo nome in evidenza. Per lei, come per gran parte delle sue colleghe, il futuro è lì, oltre oceano «Anche se - precisa mamma Luisa, che la segue nei suoi spostamenti - vogliamo scegliere bene, perché in giro c’è tanta gente che fa promesse che poi non mantiene».

L’esperienza di tante colleghe sarà preziosa, dunque, ma la strada è già segnata: «Andrò si sicuro in un College – dice Francesca -. Credo che sia fortemente formativo e non solo dal punto di vista sportivo. Poi passerò al professionismo, perché oggi più che mai credo che il golf sia fondamentale nella mia vita». Le idee sono chiare, come quando le si chiede del tifo calcistico («sono della Roma»), o del suo idolo golfistico («Tiger Woods, che vorrei tanto vedere dal vivo»). Nel frattempo, incassati anche i complimenti di Annika Sorenstam, è già tempo di pensare ai prossimi traguardi, fra i quali c’è il Masters Women ad Augusta: «Giocare su quel campo, davanti a 20.000 spettatori deve darti un’emozione unica, fantastica. Lo scorso anno non sono entrata nel field per pochissimo, ma nel 2023 ci devo essere». E in quel «devo» c’è la chiave di tutto.