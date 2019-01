Distacco di massi da una parete su via Flaminia, all'altezza del chilometro 11,300, nei pressi dello svincolo del Grande Raccordo Anulare in direzione Roma. Colpita un'auto in transito. Un automobilista 43enne è stato portato in ospedale dal 118 in codice verde per contusioni. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Transennata un'area

di circa 20/30 metri. Si registrano forti disagi al traffico in entrata a Roma. Ultimo aggiornamento: 10:28