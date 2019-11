Le foto su Roma del giornalista Giuseppe Di Piazza alla Fine Art Gallery di piazza di Pietra

“Roma in un istante”. E’ questo il titolo del nuovo progetto fotografico presentato ieri da Giuseppe Di Piazza. Una mostra interamente dedicata a Roma e che sarà visitabile gratuitamente fino al 23 novembre presso la Fine Art Gallery di piazza di Pietra. Al vernissage sono intervenuti tanti amici dell’artista, scrittore e giornalista, che, macchina fotografica alla mano, ha regalato ad ognuno uno scatto ricordo. Affascinata dalle opere in mostra anche l’attrice Elisabetta Pellini, in compagnia di alcune amiche, che è rimasta particolarmente colpita dall’installazione di tre metri raffigurante la “scomparsa” della Basilica di San Pietro nella luce. Un’opera che insieme alle trentadue istantanee dedicate al Tevere e le cinque grandi immagini della Capitale al crepuscolo hanno la capacità di regalare ai visitatori una visione della città davvero unica e originale.

