Roma, porte aperte al Foro Italico: tennis e piscina gratuiti per gli over 65

Il Parco del Foro Italico, il polo sportivo gestito da Sport e Salute, apre le porte agli over 65 che rimangono in città con un’offerta gratuita per la piscina e il tennis. La Società Sport e Salute vuole così, dopo l’emergenza Covid, avvicinare la collettività a un bene pubblico, nel nome dello sport sociale, di tutti e per tutti. L’iniziativa è valida da oggi fino al 6 settembre.

Per godere della promozione Over 65 sarà sufficiente presentarsi alla sede del Parco, rivolgersi alla segreteria in modo da ottemperare a tutte le formalità necessarie per l'ingresso (registrazione e autocertificazione no-Covid) ed essere in possesso del certificato medico di buona salute per la pratica sportiva.

I servizi a disposizione:

- Possibilità di prenotare un campo da tennis;

- Ingresso in piscina, con tutti i servizi annessi (lettino, ombrellone ,spogliatoi);

- Accesso sala fitness;

- Accesso bar e ristorante.

Orari Parco Sportivo Foro Italico:

Circolo del Tennis: 08-21;

Piscina: 09 – 19.



