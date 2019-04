Roma, rallentamenti all'Eur per Formula E: chiusa fino a lunedì parte della Colombo

Traffico rallentato su tutte le principali arterie cittadine, in entrata a Roma e sull'ultimo tratto dell'autostrada Roma-Fiumicino e sul viadotto della Magliana a causa di un incidente in direzione Eur. Rallentamenti all' Eur con difficoltà di circolazione a causa dei preparativi per il campionato di Formula E che si svolgerà sabato. La Cristoforo Colombo è chiusa fino alle 5,30 di lunedì tra l'incrocio con via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico. Stesso assetto della viabilità collaudato lo scorso anno.

Roma, bambino si sente male in auto e muore: il traffico sulla Colombo era paralizzato

Le strade del quartiere quotidianamente battute da residenti e lavoratori diventeranno una pista a tutti gli effetti. Qualche indicazione in più: la Formula E non è solo la gara di sabato, ma anche la giornata di oggi: quando alle 18 al Tre Fontane si sfideranno in una partita della solidarietà la Nazionale Piloti e la As Roma Legends. E anche venerdì con appuntamenti aperti a tutti, fino al concerto serale e alla prova in, fissata per le 18 con la E-Parade, purché siate dotati di un mezzo a emissioni zero come hoverboard, bici elettrica e monopattino elettrico. Non saranno invece ammessi scooter e auto elettrici.

