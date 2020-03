A Roma torna la Formula E: il team cerca 700 volontari da mettere in pista

La Formula E cerca volontari. Torna anche quest’anno a Roma il programma di Formula E per far parte del team del Rome E -Prix, sesta tappa del Campionato ABB FIA Formula E, che si terrà nella Capitale sabato 4 aprile. Il programma, che nel 2019 ha coinvolto oltre 500 giovani, ha l’obiettivo quest’anno di superare i 700 volontari. Per garantire una preparazione completa a chi aderisce al programma, Formula E organizzerà incontri di formazione dedicati nelle settimane precedenti l’evento, durante i quali i futuri volontari saranno introdotti al mondo della mobilità sostenibile, al panorama del motorsport e alla gestione dei grandi eventi sportivi. «Ogni iniziativa di Formula E - si spiega - è pensata infatti per creare valore sul territorio e lasciare un’eredità importante alla città, dalla formazione dei più giovani alla cura degli spazi pubblici».

Le attività dei volontari si svolgeranno durante la giornata di sabato 4 aprile, dall’apertura dei cancelli fino alla chiusura del circuito. Formula E darà la possibilità di scegliere, fino a esaurimento posti, il turno preferito tra mattina, pomeriggio e sera. Nella settimana della gara i volontari potranno partecipare a una visita guidata in esclusiva ai box per conoscere da vicino sia i piloti sia le monoposto elettriche, mentre il giorno dell’E -Prix potranno assistere all’evento oltre il proprio turno di attività. Ai volontari saranno assegnati compiti in diverse aree: agli accessi, per fornire indicazioni all’ingresso degli spettatori; sulle tribune, per indirizzare gli ospiti ai rispettivi posti; all’accoglienza, per guidare gli ospiti all’interno del circuito; all’Allianz E - Village, l’area dedicata ai fan per educare le prossime generazioni al futuro delle corse e ai suoi valori chiav e . Esperti team leader supervisioneranno l’attività dei giovani volontari sia durante il periodo di formazione che in occasione dell’E -Prix . A fine evento Formula E rilascerà un attestato di partecipazione al programma. Per maggiori informazioni e per iscriversi al programma è possibile consultare il sito dedicato al seguente link: https://www.filmmasterevents.com/volunteersromeeprix.

