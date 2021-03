28 Marzo 2021

La Formula E torna a Roma. «È iniziato il countdown: il 10 e l'11 aprile torna in Italia il Campionato Rome E-Prix, che farà di nuovo tappa nella Capitale». Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia - prosegue Raggi - siamo pronti a ospitare in sicurezza quest'importante evento sportivo. Quest'anno, per la prima volta, il divertimento raddoppia: le monoposto elettriche si sfideranno in due giornate, il 10 e l'11 aprile, nello spettacolare circuito dell'Eur. La terza edizione del Rome E-Prix sancirà l'avvio ufficiale del prolungamento degli accordi di lungo periodo siglati con Abb Formula E che vede Roma protagonista del circuito delle monoposto elettriche fino al 2025», conclude la sindaca.