Sabato 9 Aprile 2022, 11:16

Grande festa oggi e domani all'Eur per il ritorno della Formula E. I bolidi elettrici sfrecceranno nel quartiere durante l'edizione dell'E-Prix più emozionante di sempre: torna infatti il pubblico in presenza e sono attese oltre ventimila persone sugli spalti. Tra le novità la partecipazione del pilota italiano Antonio Giovinazzi nel team Dragon Penske. E il prossimo anno ci sarà anche la squadra della Maserati. Le chiusure già scattate venerdì hanno disorientato i romani nonostante gli annunci relativi alle variazioni sulla viabilità siano stati diffusi giorni prima. In particolare, soprattutto verso le 7 si sono registrate code sul Gra a causa della chiusura della rampa verso l'Eur scattata dalle 6.30 alle 12.30 per consentire l'allestimento delle strutture. Disagi tra le 7 e le 8, anche per la chiusura della Colombo tra viale America e via delle Tre Fontane, uno stop che proseguirà fino alle 5.30 di lunedì. Traffico, in particolare, si è registrato sui percorsi alternativi, ossia su viale dell'Oceano Atlantico e su via Laurentina. La zona interdetta al traffico riguarda viale del Pattinaggio, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Santi Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell'Arte e viale dell'Artigianato, viale dell'Atletica. Qualche sacrificio per un evento che accende i riflettori sulla Capitale a livello internazionale: la quarta e quinta gara del campionato mondiale che si disputeranno oggi e domani saranno seguite in televisione da 40 milioni di spettatori di 180 Paesi.

ZONE OFF LIMITS

«Un'occasione unica per Roma - ha detto l'assessore capitolino allo sport e ai grandi eventi Alessandro Onorato - un grande spot per il settore congressuale di Roma, che noi vogliamo promuovere nei circuiti internazionali». «Un laboratorio di tecnologia», così viene definita la Formula E da Alejando Agag, fondatore e Ceo dell'evento. L'obiettivo, infatti, è promuovere gli studi sulla mobilità sostenibile. Vantaggi anche per il territorio: ieri sono stati donati 5 defibrillatori al IX Municipio, e presto si realizzeranno nelle circoscrizioni X e XV sei attraversamenti pedonali illuminati. Anche oggi sarà vietato il transito all'interno dell'anello verde che circonda il circuito della gara. Oggi e domenica invece sarà vietato anche l'accesso pedonale all'interno dell'anello azzurro (tranne autorizzati). Per ovviare alla chiusura della Colombo si possono usare gli itinerari alternativi: l'autostrada Roma-Fiumicino, via Ostiense-via del Mare, via Laurentina e via Ardeatina. Variazioni anche per i bus pubblici: fino a lunedì il capolinea di piazzale dell'Agricoltura viene trasferito a piazza Sturzo, il capolinea del 788 viene spostato alla stazione della metro B Eur Magliana. Fino al 14, poi, l'area taxi da piazza Guglielmo Marconi sarà in viale Asia (angolo viale Beethoven). Diverse le linee per le quali sono previste deviazioni: 30, 31, 170, 670, 714, 779, 780, 791, C7, C8, nMB, nME.

Oggi, quindi, alle 15, venti piloti saranno pronti a sfidarsi nella pista dell'Eur, definita tra le più emozionanti dagli esperti del settore.

Laura Bogliolo

