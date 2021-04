7 Aprile 2021

di Fabio Rossi

Roma si prepara a ospitare ancora una volta i bolidi silenziosi della Formula E, nell'ormai classica cornice dell'Eur. Le gare ufficiali - in una situazione davvero particolare a causa della pandemia - si svolgeranno sabato e domenica. Ma i lavori per sistemare le strade interessate, dal circuito ai box, sono già partiti. Così come stanno scattando le necessarie modifiche alla viabilità. «Roma è pronta per la Formula E - ha scritto Virginia Raggi su Facebook - La nostra città, unica tappa italiana nei prossimi anni, ospiterà l'E-Prix in un doppio appuntamento da non perdere». E, anche se stavolta dovranno limitarsi a guardare la corsa in tv - per per le restrizioni anti Covid non ci sarà pubblico dal vivo e l'evento sarà trasmesso in diretta su Italia 1 e Sky Sport 1 - i romani sono chiamati a dare una mano, modificando i loro percorsi abituali su auto e moto. La partenza quest'anno sarà in largo Parri, non più sulla Colombo, poi la pista si snoderà attorno al quartiere, passando per piazzale Marconi e anche di fronte al Palazzo della Civiltà Italiana - il cosiddetto Colosseo Quadrato - per poi raggiungere il traguardo davanti al Palazzo dei Congressi. Il tracciato del circuito cittadino romano è lungo 3.385 metri (contro i 2.840 delle passate edizioni): le 24 monoposto elettriche in gara dovranno affrontare 19 curve.

LE MODIFICHE

Dalle 20,30 di domani alle 5,30 di lunedì prossimo il perimetro verde del circuito sarà chiuso al traffico veicolare. Ciò significa in particolare lo stop al passaggio dei mezzi privati su via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Per l'occasione sono stati predisposti percorsi alternativi: per chi si muove in direzione del Grande raccordo anulare il traffico sarà deviato da via Colombo su via Laurentina (con l'istituzione di una nuova svolta a sinistra). In direzione del centro si seguirà il percorso opposto: via Laurentina-via Colombo. Venerdì 9, inoltre, sarà chiusa l'uscita 26 del Gra (Pontina), solo in direzione dell'Eur. Per quanto riguarda i mezzi del trasporto pubblico, da domani a domenica le linee 170, 791, nMB e nME devieranno da via Colombo passando sulla direttrice ArteArtigianato, con il percorso delle linee 30 e 714 che si articolerà lungo la direttrice Arte-Artigianato verso il centro e su Val Fiorita-viale le Egeo verso il Gra.

LE LIMITAZIONI

Fino alle 24 del 17 aprile è in vigore il divieto di fermata e sosta 0-24 con zona rimozione su tratti di viale della Musica, piazza Santo Domingo e piazzale Militari caduti nei lager. Idem in alcuni tratti di viale Asia, piazza John Kennedy (fino al 14 aprile) e viale dell'Arte. Spostati anche i capolinea dei bus e le aree taxi. Fino alle 5,30 del 18 aprile, inoltre, divieto di transito, fermata e sosta 0-24 con rimozione dei mezzi a piazzale dell'Industria, viale della Pittura, viale della Letteratura e viale della Musica (qui solo divieto di sosta). Divieto di transito, fermata e sosta anche su piazzale dell'Agricoltura (lato via Ciro il Grande) fino al 17 aprile: il capolinea Atac sarà spostato a piazzale Sturzo (fino al 14 aprile) e i taxi di piazza Marconi a piazzale Asia (fino al 12 aprile). In tutte le strade interessate ci saranno anche restringimenti di carreggiata.

L'HUB

Durante i giorni di chiusura al traffico sarà comunque assicurato l'accesso all'hub per i vaccini anti-Covid del centro congressi della Nuvola. Sul sito dell'Agenzia della mobilità sono illustrate le alternative per raggiungere il centro vaccinale: con il trasporto pubblico in metro B/B1, scendere alla fermata Eur Fermi e poi a piedi per viale Shakespeare fino a viale Asia dove si trovano gli ingressi all'hub. In bus: le linee 30, 31, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 780 e 791 continueranno a transitare ed effettuare le fermate consuete nella zona prossima alla Nuvola. La linea 170 si aggiungerà ai collegamenti disponibili per raggiungere il centro vaccinale fino a domenica. L'assessorato regionale alla sanità consiglia comunque di «programmare la partenza con anticipo al fine di evitare ritardi».