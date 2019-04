Formula E, circuito più verde: «In regalo la potatura di 180 alberi» Strade chiuse e orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono già i sovrappassi, che poi serviranno ad attraversare le strade del quartiere nei giorni clou dell'evento. Sono visibili anche le tribune. All'Eur prende forma il circuito che il 13 aprile vedrà sfrecciare i bolidi elettrici della Formula E. E presto arriverà anche la potatura degli alberi. Già, perché l'organizzazione dell'E-Prix ha deciso di lasciare in eredità anche un tocco di verde in più alla città: provvederà alla potatura di 180 alberi lungo viale Europa. Non un intervento necessario alla gara, ma un «dono» alla Capitale, proprio in questi giorni alla ricerca di fondi e di sponsor per mettere in sicurezza i suoi alberi malandati e a rischio crollo.Un po' come accaduto lo scorso anno con la riqualificazione del sottopasso di viale America, ma non solo, da parte della Formula E. Ed è accaduto anche con l'asfalto tirato a lucido. E che ancora tiene e pure bene. Era servito a livellare il tracciato di gara, eliminando buche e sconnessioni di cui le strade di Roma sono disseminate e che certo non potevano essere compatibili con una gara automobilistica. Il sopralluogo effettuato un mese fa dall'organizzazione ne ha verificato le buone condizioni. Tanto che non ci sarà bisogno di rimetterci mano.«Si capitalizza ciò che si è fatto», si spiega. E allora questa volta qualcosa si asfalterà ma in altre aree: si interverrà in tutto su 2mila metri quadrati complessivi, che in lunghezza si traducono in 800 metri lineari in varie zone del percorso.IL DONOAlle potature si procederà in due step. Un primo intervento verrà effettuato questa settimana. Quindi si attenderanno le fioriture e poi si interverrà nuovamente in autunno. Un lavoro che raccoglie il favore dell'associazione Ripartiamo dall'Euro onlus. «Finalmente una società privata che si preoccupa del benessere», sottolinea in una nota il presidente Paolo Lampariello, che aggiunge: «Un esempio che vorrei si replicasse anche in futuro e con altre realtà perché questa è un'iniziativa che mira ad accontentare tutti: commercianti, abitanti e chi vuole fare business nel nostro Pentagono. Il quartiere Eur continua ad accogliere la Formula E con grande entusiasmo e anche noi vogliamo continuare ad essere dei buoni vicini. Gli abitanti noteranno alcune chiusure con nastri su viale Europa. Un disagio di 48 ore in cambio però di una buona notizia per tutti noi». E del resto l'organizzazione ha lavorato in maniera organica con il quartiere, anche per l'organizzazione dei cantieri di allestimento e di disallestimento delle strutture, che comportano modifiche alla viabilità e alla sosta, in particolare dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15, quando la Cristoforo Colombo verrà chiusa tra l'incrocio con via Laurentina e via dell'Oceano Atlantico.I LAVORIGiorno dopo giorno cambia la mappa delle modifiche alla viabilità. Questa mattina alle 5.30, fino a cessate esigenze (si calcola mai più tardi delle 8.30-9 in base all'esperienza del 2018), sono previsti divieti, diversificati tra sosta e accesso, nel blocco che comprende viale Asia (aperto alla circolazione), una parte di via Stendhal, via Montaigne e un tratto di viale della Letteratura. L'intero blocco sarà invece chiuso al traffico dalle 20.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina. Gli interventi e le chiusure riguarderanno anche piazza Kennedy e piazzale dell'Industria. Sono grosso modo i blocchi in cui si lavorerà anche domani mattina (sempre fino a cessate esigenze). Domani notte, invece, il divieto d'accesso riguarderà via Stendhal, via Montaigne, viale della Letteratura e viale dell'Industria.Da domani sera alla sera del 19 verranno chiusi al traffico viale della Letteratura e viale della Pittura. Da giovedì al 18, invece, il capolinea dei bus verrà spostato da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Luigi Sturzo. Salita e discesa dei passeggeri alle fermate di viale Beethoven.