Un'esecuzione in piena regola. È andato per ucciderlo. È arrivato intorno alle 19 all'ingresso del capannone di uffici in via di Santa Cornelia, a Formello, dove Firouz Said Ansary, 68 anni, imprenditore di origine iraniana, lavora come manager per varie società. Lo ha chiamato per nome nei corridoi al pian terreno e poi gli ha sparato alla testa a bruciapelo, davanti a un paio di testimoni. Poi il 47enne, suo connazionale, ha rivolto l'arma, una automatica, contro se stesso e ha premuto di nuovo il grilletto. Per il manager, nato a Washington, negli States, ma da anni residente in Italia, non c'è stato scampo. È morto sul colpo. Il 47enne è crollato a terra, soccorso dell'ambulanza del 118 è stato portato all'ospedale Sant'Andrea dove ieri sera è entrato in coma, in fin di vita, condizioni gravissime, i medici non erano in grado di dire se avrebbe superato la nottata.

Sul luogo, hanno lavorato fino a tarda notte gli uomini del Reparto scientifico dell'Arma, a indagare sui motivi all'origine dell'omicidio i militari della Compagnia Cassia e del Gruppo Ostia competente territorialmente. L'ipotesi, al momento, è che tra i due ci fossero dei conti in sospeso legati a rapporti di lavori precedenti. Gli stessi due dipendenti presenti sulla scena hanno confermato l'esistenza di dissidi tra i ex colleghi. Il 47enne era stato già visto più volte da loro. La vittima risulterebbe incensurata, mentre verifiche sono in corso sul ferito.

La vittima abitava con la compagna nella zona di Campagnano Romano, i suoi affari erano concentrati nell'ambito dell'autonoleggio, delle auto d'epoca e anche sul fronte immobiliare. A lui in particolare facevano capo le società Il Sorbo srl e Virtù srl. L'imprenditore di Campagnano era molto conosciuto come uomo d'affari a livello internazionale, immobiliarista in passato si è occupato di cessioni di quote calcio, per cui gli investigatori propendono per un regolamento di conti forse legato a questioni di debiti. Il suo carnefice arrivato a bordo di uno scooter beverly nero dopo esser entrato negli uffici, lo ha chiamato per nome gli ha detto poche parole poi ha sparato a bruciapelo al piano terra del capannone. Un colpo secco con una pistola automatica che lo ha preso alla testa. La stessa che poi ha usato contro se stesso. I due sicuramente si conoscevano e avevano avuto rapporti di lavoro, hanno raccontato i testimoni. Rapporti di lavoro forse rimasti in sospeso. «Da un po' non si faceva vivo, ma ogni tanto più volte ricompariva».



