Formello, annuncio choc del sindaco Santi: «Anche io contagiato dal coronavirus»

Dopo il sindaco di Sacrofano, ora anche quello di Formello è stato contagiato dal coronavirus. E adesso la Asl va a caccia delle persone che il primo cittadino potrebbe aver frequentato nei primi giorni antecedenti alla comparsa dei sintomi, cioè lunedì 16 marzo. A casa con la febbre da qualche giorno, è stato lo stesso Gian Filippo Santi a rivelare di essere anche lui positivo. Il sindaco ha affidato alla pagina Facebook del Comune di Formello la sua dichiarazione, così come aveva fatto la sindaca di Sacrofano, Patrizia Nicolini.



L'annuncio

Cari concittadini – ha esordito Santi - la Asl Roma 4 mi ha comunicato che un nuovo caso è risultato positivo alla prova del tampone Covid-19. Bene, quel qualcuno sono io

Le condizioni di Santi, avvocato 56enne, da tre anni alla guida di Formello, sono buone:

Da subito – dice - vorrei rassicurarvi sulle mie condizioni di salute che sono buone: da lunedì scorso, al manifestarsi dei primi sintomi, mi sono volontariamente isolato in camera mia, e ho immediatamente avvertito la Asl che, tempestivamente, ha provveduto alla prova del tampone. Per questo ringrazio il dottor Quintavalle e la dottoressa Ursino per la loro vicinanza, oltre al mio amico dottor Sandro Scatena che mi sopporta da sempre. Sono dispiaciuto per la mia famiglia, per i miei consiglieri, per i miei più stretti collaboratori e per tutti voi. Ma comunque sto bene

Prima linea

Secondo Gian Filippo Santi essere sindaco significa essere

in prima linea

e quindi comporta anche dei rischi:

Questo il posto che spetta a ogni sindaco e lo scotto che qualche volta si deve pagare. In questi giorni ho continuato a lavorare come sempre soprattutto in un momento come questo, per la salute di tutti. Sto stilando, come richiesto dalla Asl Roma 4, una lista di persone che mi hanno frequentato nelle 48 ore precedenti la comparsa deisintomi, come definito dal ministero della Salute. Provvederanno loro a contattarle se del caso

Al primo cittadino è andata la solidarietà del vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Cangemi. La prossima settimana il sindaco Gian Filippo Santi si sottoporrà a un nuovo al tampone per verificare se si è “negativizzato”. A Formello risulterebbe un altro caso di positività al tampone, sempre nell’ambito del Comune mentre sei sarebbero le persone sotto osservazione e in isolamento domiciliare. Il sindaco aveva fatto appena in tempo a firmare l’altro ieri un’ordinanza che limita ulteriormente gli spostamenti all’interno del suo Comune. Niente passeggiate se non si può dimostrare di dover fare attività fisica per motivi di salute mentre per quanto riguarda i possessori di cani, questi per far fare loro i bisogni non possono allontanarsi più di cinquecento metri dall’abitazione. Una “stretta” analoga a quella del Comune di Campagnano, scaturita soprattutto dall’accertata presenza di parecchia gente in giro, soprattutto nelle Valli del Sorbo nei giorni scorsi. I ranger del Parco di Veio sono dovuti intervenire per invitare le persone ad andarsene a casa ed evitare assembramenti. Questo episodio, unitamente ad altri sanzionati dalle polizie locali, avevano convinto Santi e il suo omologo Fiorelli a prendere i dovuti provvedimenti.



Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Parco di Veio Giorgio Polesi:

Purtroppo una parte della popolazione – dice - sta percependo questa epidemia come una brutta influenza e quindi invece di stare a casa usa questo periodo di inattività come se fossero ferie. Non è così e quindi le autorità locali fanno bene ad emanare queste direttive stringenti per il bene comune. Appena sarà possibile torneremo tutti insieme in bicicletta a cavallo ed a piedi sui nostri sentieri

