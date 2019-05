Fori Imperiali, dagli scavi di via Alessandrina riaffiora la testa di una grande statua

Grande più del naturale, lunghe ciocche di capelli che scendono sul volto, la terra ancora incrostata sulla superficie del marmo. Una sorpresa per la squadra di archeologi e operai al lavoro nel cantiere di demolizione di via Alessandrina ai Fori Imperiali. Dallo scavo è riemersa, infatti, una grande testa di statua marmorea. A darne la notizia, a caldo, il vicesindaco Luca Bergamo con un post sulla sua pagina facebook: «È appena emersa dagli scavi di via Alessandrina questa bellissima testa - scrive Bergamo - Ringrazio la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che cura gli scavi. Presto daremo informazioni più accurate, intanto le diamo un caldo benvenuto nel patrimonio di Roma».



