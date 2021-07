Fori Imperiali, parte la sperimentazione: sabato 31 luglio pedonalizzati e chiusi al traffico

Martedì 27 Luglio 2021, 09:20

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, via dei Fori Imperiali sarà interamente pedonalizzata e chiusa al traffico. Come si legge sul sito del Comune di Roma, parte la sperimentazione di Roma Capitale per estendere anche al sabato la pedonalizzazione della grande strada archeologica, come già avviene nei giorni festivi. La sperimentazione è prevista per l’ultimo fine settimana di ogni mese e in futuro andrà anche a comprendere un nuovo itinerario pedonale dai Fori al nodo centrale della stazione Termini.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Roma, ai Fori Imperiali la festa della Protezione civile ROMA Foto ROMA Colosseo, il restauro

Roma, ai Fori Imperiali "la Storia siamo noi!", evento della Protezione civile

«Diamo il via a questa sperimentazione come previsto dalla memoria approvata dalla Giunta Capitolina. Nostro obiettivo è procedere gradualmente verso la pedonalizzazione integrale di una delle aree di maggior valore storico e archeologico della Capitale, in vista della realizzazione di un unico ambito pedonale dai Fori alla stazione Termini», dichiara la sindaca Virginia Raggi.

Colosseo, il restauro: eros, danze e gladiatori così risplende l'Anfiteatro Flavio

«Grazie a questa sperimentazione potremo anche testare le nuove alternative di viabilità e di tpl, con cui la città dovrà essere pronta per l’avvio dei cantieri dei tram e della metro C a Piazza Venezia. Ricordo inoltre che abbiamo previsto l'istituzione di una Consulta che seguirà tutte le trasformazioni urbane correlate alle opere di mobilità che interesseranno l'area estesa da Termini a Corso Vittorio, con al centro via dei Fori e piazza Venezia, da inquadrare in un unico e complessivo intervento di rigenerazione urbana», aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.