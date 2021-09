Fori imperiali, nuovo itinerario pedonale da Termini

Sabato 11 Settembre 2021, 20:33

Al via la sperimentazione del nuovo itinerario pedonale dalla stazione Termini a via dei Fori Imperiali. Il percorso, stabilito in una memoria di Giunta, prevede un collegamento pedonale diretto tra il nodo centrale della stazione Termini e l'area archeologica dei Fori, così da valorizzarla ulteriormente in chiave sostenibile e garantirne una migliore fruibilità per cittadini e turisti.

Domenica 12 settembre l'iniziativa coinciderà con un nuovo appuntamento di #ViaLibera, la rete di circa 15 km riservata a pedoni e ciclisti. Il percorso del nuovo itinerario Termini-Fori partirà da piazza dei Cinquecento, Mura Serviane, passando davanti alle terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, via del Viminale, via Agostino Depretis, via Urbana e via Leonina per poi arrivare a via dei Fori Imperiali, che sarà interamente pedonalizzata anche nella giornata di oggi, sabato 11 settembre.