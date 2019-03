Fori Imperiali "riuniti", dal 5 al 10 marzo apre gratis il percorso dalla Curia al Foro di Traiano

Una passeggiata nel cuore della storia, dalla Curia del Senato al Foro di Traiano, in modo gratuito e senza uscire mai dal percorso. I Fori tornano "uniti" per la Settimana dei Musei, l'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni culturali cui aderisce anche il Comune di Roma. Così, con un accordo stretto tra Parco archeologico del Colosseo e Sovrintendenza capitolina ecco che dal 5 al 10 marzo si potrà effettuare la visita gratuita per Fori Imperiali e Foro Romano riuniti.



Dal 5 al 10 marzo 2019, in occasione della prima edizione della Settimana dei Musei, sarà aperto al pubblico gratuitamente il percorso visita unificato dei Fori Imperiali e del Foro Romano dalle ore 8.30 alle 17.00, con l'ultimo ingresso alle 16 - annuncia il Campidoglio - L'apertura straordinaria prevede l'ingresso in prossimità della Colonna di Traiano e, dopo il percorso attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l'auspicabile apertura unificata dei Fori».

