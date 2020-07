Fonte Nuova, incidente in minicar: salvato minorenne finito sul tetto di un capannone

Incidente in minicar nella notte a Fonte Nuova. I vigili del fuoco di Roma hanno salvato il guidatore, un ragazzo minorenne. Le operazioni d’intervento del personale anche se difficoltose, hanno permesso di portare in salvo il giovane finito in una scarpata in via dell'Orsa Maggiore e poi sul tetto di un capannone industriale. Attraverso l’ausilio dell’Autoscala e del personale Saf il ragazzo veniva tratto in salvo fatto scendere e affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri di zona.



Ultimo aggiornamento: 09:00

