Fuga di gas, esplosione a Fonte Nuova: trentenne ustionato sul 70 per cento del corpo

Esplosione causata da una fuga di gas in una palazzina di via Giovanni Verga a Fonte Nuova. Gravemente ferito un inquilino di 33 anni, che al momento della deflagrazione era da solo in casa con il suo cane, un rottweiler. È accaduto poco prima delle 14 di ieri, al piano terra di uno stabile di tre, che è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Un edificio di recente costruzione. Quattro i nuclei familiari che sono stati evacuati. Si tratta in tutto di cinque persone, mentre gli altri tre appartamenti del complesso erano disabitati.Sul posto sono subito intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma per spegnere le fiamme e rimuovere le macerie provocate dall’esplosione. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Sant’Eugenio con ustioni sul 70 per cento del corpo. Il cane che era in casa con lui, invece, è stato subito portato da alcuni residenti in una clinica veterinaria di Roma e verrà affidato alle cure del servizio Asl.«Un boato che ha fatto tremare anche le nostre abitazioni», dicono i vicini di casa. «Sembrava che si fosse schiantato a terra un aereo. È stato impressionante», aggiunge un giovane che abita in uno dei tanti appartamenti che si trovano su via Verga. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Monterotondo, diretti dal capitano Salvatore Ferraro, intervenuti insieme ai colleghi della stazione di Mentana e ai carabinieri del Gruppo di Ostia, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani, che era sul posto. Stando a una prima ricostruzione il gas dell’abitazione sarebbe stato lasciato aperto. Gli inquirenti non escludono che alla base possa esserci un gesto volontario da parte del giovane, ma le indagini non tralasciano alcuna ipotesi. «Non capiamo come possa essere successo», raccontano alcuni vicini di casa. «Spesso il giovane utilizzava delle bombole di gas per il barbecue, ma se così fosse, non ci sarebbe stata un’esplosione simile». Nel giardino, infatti, è stata trovata integra una sola bombola del gas vuota.La deflagrazione è avvenuta all’interno dell’abitazione in cui il giovane viveva, che è stata completamente distrutta. Divelte anche le finestre che sono state scaraventate sui balconi delle palazzine adiacenti, così come gli altri frammenti di vetro e legno.