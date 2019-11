Roma, dal Gianicolo al Pincio: restaurate 4 storiche fontane

La fontana che ha ispirato alcune scene de La Grande Bellezza, torna a splendere in cima al Gianicolo. Terminati i lavori di manutenzione straordinaria realizzati ance grazie allo sponsor Fendi, quattro fontane romane vengono restituite ai cittadini e ai turisti. Oltre alla maestosa Mostra dell'Acqua Paola al Gianicolo, da oggi si potranno nuovamente ammirare la Fontana del Mosè in piazza San Bernardo, la Fontana del Peschiera in piazzale degli Eroi e la Mostra della nuova Acqua Vergine al Pincio, in viale Gabriele D'Annunzio.

Questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente e amministratore delegato della maison Fendi Serge Brunschwig e la Sovrintendente capitolina ai Beni culturali di Roma Capitale Maria Vittoria Marini Clarelli, hanno presentato la conclusione degli interventi e inaugurato la riapertura al pubblico delle quattro mostre d'acqua. «Fendi ha legato la sua opera di mecenatismo a una delle cose che risultano più simboliche per Roma: l'acqua - ha detto Raggi al Fontanone del Gianicolo -. Roma, e in particolare l'impero romano, hanno puntato molta della propria ingegneria civile sugli acquedotti e l'acqua, i cui segni sono presenti in tutto Il mondo. Di qui lo speciale rapporto che c'è tra la città e le sue fontane». «Non posso che essere orgogliosa e grata per questa bellissima attività che la maison ha compiuto per i romani e i turisti - ha sottolineato la sindaca -. Sono certa che questo sarà appezzato e valorizzato».



