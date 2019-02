Fontana di Trevi, studentessa incide con una chiave l'angolo degli Innamorati: fermata

Sfregio alla Fontana di Trevi. Non bastavano i tuffi che ormai avvengono d'inverno come d'estate. Nel primo pomeriggio di oggi una ragazza di 19 anni è stata fermata mentre eseguiva un'incisione alla base della Fontana degli Innamorati, che si trova su un lato. Alla faccia del mese dedicato a San Valentino e proprio agli innamorati. Ad intercettare la giovane studentessa sono stati i vigili urbani presenti nella piazza in abiti civili, che agiscono in maniera integrata con il presidio in divisa che la giovane aveva cercato di bypassare.



I due agenti sono riusciti a individuare la ragazza e a bloccarle proprio all'inizio dell'azione che stava tentando di portare a termine con l'utilizzo di una chiave, poi posta sotto sequestro. La 19enne, originaria di Aversa, è stata deferita all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere di danneggiamento. Immediatamente è stato allertato il personale tecnico della Sovrintendenza Capitolina, che sta effettuando il rilievo dei danni. L'incisione si trova tra l'altro tra molti altri segni purtroppo già lasciati da altri sulla fontana.

Ultimo aggiornamento: 18:09

