Città deserta, niente turisti: niente lancio di monete dela Fontana di Trevi. Così, con l'emergenza coronavirus, la Caritas di Roma si è trovata a rinunciare a una somma importante su cui faceva affidamento per aiutare migliaia di famiglie in difficoltà, senzatetto, migranti. Si tratta di quel

tesoretto

ricavato dalle monetine che ogni giorno i turisti lanciano nella Fontana di Trevi.

I n un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi chiede aiuto ai romani e si appella alla loro generosità;

Con la città svuotata e senza i tanti visitatori a cui siamo abituati, anche quella somma è venuta meno. Una somma che Roma Capitale assegna loro dal 2005. Pensate che l'anno scorso sono state raccolte monetine per un totale di 1 milione e 400mila euro. «Questo è solo uno dei tanti effetti collaterali dell'emergenza. Per questo lancio un appello ai donatori per sostenere la Caritas che ha organizzato la raccolta fondi

Vorrei ma non posso

, che potete trovare a questo link: http://www.caritasroma.it/cosa-puoi-…/fai-una-donazione-2/…/». «Ringrazio il direttore della Caritas romana don Benoni Ambarus che, come tanti in città, continua a impegnarsi con dedizione per i più bisognosi. Insieme, come una comunità, ce la faremo. #AndràTuttoBene

