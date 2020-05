Mobilità sostenibile, Roma come modello finisce a Times Square

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma diventa modello di mobilità sostenibile. L’azienda Helbiz che offre soluzioni di mobilità elettrica nelle aree urbane di tutto il mondo, ha deciso di portare l’immagine di Roma nella famosa Time Square di New York per promuovere il nuovo corso della micromobilità in Italia, una soluzione che risponde alle esigenze di sostenibilità e riduzione del traffico. Da oggi e per le prossime due settimane l’immagine iconica della Fontana di Trevi illuminerà la più celebre piazza del mondo. Sui ledwall del Nasdaq la foto della fontana romana accompagnerà il messaggio a supporto della scelta di Roma di ripartire, dopo l’emergenza sanitaria causata dal covid 19, dalla mobilità sostenibile.«Siamo orgogliosi che Helbiz abbia proposto Roma come uno dei modelli per una mobilità sempre più sostenibile. E che una foto bellissima di Fontana di Trevi illumini Times Square a New York. – ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi - Per la ripartenza, dopo l'emergenza coronavirus, tutti i servizi di sharing saranno fondamentali, soprattutto quelli con mezzi elettrici. Per questo abbiamo aperto il mercato di Roma agli operatori di sharing di monopattini elettrici interessati a investire nel settore. Vogliamo puntare su una mobilità alternativa all’auto privata, predisponendo un piano straordinario per la realizzazione di nuove corsie ciclabili e incentivando l'integrazione con il trasporto pubblico».