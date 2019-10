Questa mattina una pattuglia del I Gruppo «Trevi» della Polizia Locale ha sequestrato un drone in volo su Fontana di Trevi. Gli agenti hanno individuato il proprietario, un cittadino di nazionalità ucraina di 27 anni, che è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA