Roma, Fontana di Trevi, scritta fai-da-te per i turisti: «False indicazioni, offesa alla città»

Sul posizionamento delle bancarelle dei venditori di souvenir a Trevi c'è stato un lungo scontro, nelle scorse settimane, tra rappresentanti di categoria e amministrazione pubblica conclusosi con un accordo, confermato da una mozione approvata in Assemblea capitolina, e che prevede una collocazione temporanea dei commercianti in via delle Muratte. Strada che in parte è di passaggio se si vuole raggiungere Fontana di Trevi da via della Panetteria. Tuttavia, come confermano anche fonti dell'amministrazione capitolina, «non ancora sono state definite le postazioni in via delle Muratte e quindi gli operatori ancora non sono in servizio - sottolinea Pavoncello -. Adesso si sta davvero esagerando nei confronti della categoria, questa è diffamazione e la nostra denuncia è già pronta».

Neanche Totò avrebbe osato tanto. Una scritta sull'asfalto, che dà indicazioni sbagliate per arrivare a. La foto, uscita su alcuni social, è diventata virale in queste ore proprio perché riguarda uno dei monumenti più visitati della Capitale. Tanto che l'assessore al Commercio e Turismo di Roma Carlo Cafarotti, è stato costretto a sporgere denuncia parlando di «offesa per Roma». Stando ad alcuni rumors, lo scempio sarebbe opera degli urtisti di zona, le cui postazioni sono state spostate. «Qualcuno ha deturpato la segnaletica che indirizza i turisti verso Fontana di Trevi - dice Cafarotti - occultando le informazioni corrette con indicazioni sbagliate.Sull'asfalto compare una scritta cubitale che devia i flussi in tutt'altra direzione. È un gesto gravissimo e un'azione irresponsabile, condanniamo senz'appello chiunque se ne sia reso responsabile». Secondo Cafarotti il gesto non rappresenta «solo un disservizio ai turisti, che tra l'altro mina la sicurezza pubblica perché congestiona pericolosamente le vie limitrofe. Si tratta di un'offesa alla capitale, ai suoi gioielli artistici e alla sua credibilità». L'assessore ha già chiesto alla Polizia locale di mettersi al lavoro per rintracciare i colpevoli e per ripristinare le indicazioni stradali corrette.