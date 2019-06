Fallisce ai Castelli la storica cantina sociale “Fontana di Papa” fondata nel 1959

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro duro colpo per il comparto vitivinicolo dei Castelli Romani. A 60 anni esatti dalla fondazione, chiude lo storico marchio della cantina sociale “Fontana di Papa” di Ariccia. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di depositare una istanza di fallimento presso il Tribunale di Velletri. Perdono il posto di lavoro 21 persone, dipendenti sia della cooperativa che dalla società a responsabilità limitata. Molti di questi lavoratori, essendo operai agricoli, non avranno diritto all’indennità di disoccupazione.«A meno di un miracolo - afferma Francesca Romana Cappelli, presidente di Fontana di Papa - è proprio finita. Sono molto amareggiata. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare un marchio storico dell’enologia laziale e nazionale»”. Nei tempi d’oro la cantina sociale Fontana di Papa, ha avuto 400 soci conferenti. Con questo marchio si sono vendute fino a 15 milioni di bottiglie all’anno sul mercato italiano ed estero. Attualmente sono rimasti circa 80 soci, mentre le bottiglie vendute si aggirano sugli 8 milioni all’anno. La situazione debitoria della cantina negli ultimi anni è andata via via aumentando, creando una situazione senza via d’uscita.«Abbiamo avuto - riprende la presidente Cappelli - varie proposte di concordato, che potevano permetterci di azzerare il debito e di continuare la produzione. Purtroppo tutte queste istanze sono venute meno e la situazione economica è precipitata». La Regione Lazio, attraverso l’Arsial, aveva promesso una fideiussione di 500 mila euro che poi non è stata concessa perché poteva considerarsi come un aiuto di Stato. Il comune di Ariccia per salvaguardare lo storico marchio e per aiutare i dipendenti ha approvato qualche mese fa una delibera di intenti che faceva intravvedere la possibilità di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile dove è collocata la produzione, per favorire l’ingresso di altre attività commerciali. Anche questa soluzione non si è realizzata per problemi tecnici e urbanistici.Roberto Di Felice, sindaco di Ariccia, si è dichiarato più volte disponibile a trovare una soluzione utile al mantenimento del marchio. Le organizzazioni unitarie sindacali di categorie insieme alle rappresentanze sindacali interne hanno proclamato uno sciopero e un’assemblea pubblica per il giorno 17 giugno alle ore 8,30 nella zona parcheggio antistante lo stabilimento. «Ancora una volta - recita un comunicato stampa delle organizzazioni sindacali - saranno i lavoratori a pagare. Siamo mobilitati e faremo di tutto per garantire ai dipendenti il posto di lavoro e la tutela dei loro legittimi diritti».