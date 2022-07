Comune di Roma approva fondo economico a sostegno delle realtà associative

Sport Roma – Bonessio: “Variazione di bilancio: approvati contributi a sostegno della pratica sportiva nei Centri Sportivi Municipali e negli impianti sportivi comunali “

L’attuale amministrazione ha sempre considerato l’attività sportiva come attività sociale importante per l’alto valore inclusivo, per il concreto contrasto all’emarginazione, per il mantenimento della salute e il contenimento dei costi sanitari conseguenti ai fenomeni dell’obesità e della sedentarietà. Oggi l’assemblea capitolina a deliberato di approvare nella variazione di bilancio la costituzione di fondo economico a sostegno delle realtà associative che gestiscono le strutture sportive scolastiche e gli impianti sportivi comunali. Il recente lungo periodo di totale emergenza sanitaria, legata alla pandemia da Covid-19, e l’attuale protrarsi dei livelli di contagiosità, ha drasticamente ridotto il numero di cittadini, giovani e adulti, che in passato hanno sempre svolto attività sportive nelle strutture pubbliche. Questa situazione ha messo in seria difficoltà quelle associazioni che, in regime di sussidiarietà nonché per nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, gestiscono gli impianti e le palestre scolastiche organizzando le attività nonostante il basso numero di iscritti. Al contempo i costi delle bollette energetiche sono aumentati in modo esponenziale e le spese correnti per garantire il livello occupazionale degli operatori sportivi si sono mantenute a fronte delle minori entrate. L’obiettivo dell’assemblea capitolina è stato quello di ridare fiato al settore cercando di garantire che le strutture pubbliche non chiudano interrompendo il servizio offerto alla cittadinanza. "La maggioranza che sostiene il Sindaco Gualtieri inizia a mantenere gli impegni assunti nel programma Sport di Roma Capitale: le associazioni, per il momento per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, riceveranno un contributo che coprirà il 90% dei canoni dovuti.” - Così si espresso in una nota Nando Bonessio Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale che ha così proseguito - ”Devo ringraziare per il risultato raggiunto i componenti della Commissione Sport e l’Assessore Onorato con il quale adesso procederemo a disporre e approvare una specifica deliberazione che consenta alle associazioni sportive di accedere a questa utile, anche se parziale, forma di sostegno".