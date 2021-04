22 Aprile 2021

Durante il Natale di Roma, la Fondazione G. B. Baroni ha parlato dell'autonomia e della partecipazione attiva delle persone disabili. L'Ente Filantropico e Onlus ha infatti testimoniato la sua mission durante la diretta streaming dai social del Forum del Terzo Settore Lazio, organizzata all'interno degli studi romani di Q10 Media. L'occasione è stata di quelle speciali: l'assegnazione a diciannove progetti un totale di 300.000 euro a favore della ricerca, dell'assistenza, del volontariato e delle attività sportive dedicate ai disabili, nel territorio del Lazio e della città di Roma.

Dopo un anno così duro e problematico, era necessario fare il punto sul mondo del volontariato e sullo status dell'assistenza ai disabili. Il Presidente Fondazione G.B. Baroni Giuseppe Signoriello, insieme alla portavoce del Forum del Terzo Settore Lazio Francesca Danese e al campione azzurro di scherma paralimpica Edoardo Giordan, testimonial della Fondazione G.B. Baroni, lo hanno fatto con entusiasmo. Ha moderato l'incontro la giornalista e conduttrice Rai Paola Severini Melograni poi sono stati annunciati i premiati tra cui i progetti per la ricerca scientifica dell'IRCCS San Raffaele di Roma e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, mentre per l'ambito sportivo il Circolo Canottieri delle Armi Ondina S.S., gestito da Raffaello Leonardo, ha annunciato la creazione un polo remiero in cui persone con disabilità neuromotorie si integreranno ai ragazzi normodotati.