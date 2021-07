Covid Lazio, D'Amato: «Paghiamo "l'effetto Azzurri". Ma nessuna complicazione per gli ospedali»

Martedì 20 Luglio 2021, 14:11

I festeggiamenti per la vittoria dell'Italia stanno comportando diverse conseguenze dal punto di vista epidemiologico nel Lazio. A partire dal numero dei contagi, che nell'ultima settimana è ripreso a salire. Diversi focolai Covid si sono accesi in alcuni punti di Roma. Quello più rilevante è legato al pub Clifton, nel quartiere Casaletto, dove ci sono stati oltre 100 contagiati. «Stiamo pagando il cosiddetto “effetto Gravina” – ha dichiarato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato, a margine della consegna degli attestati di benemerenza per l’impegno profuso durante la pandemia agli operatori informatici di Laziocrea. ma senza complicazioni negli ospedali –. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni».

Chi sono i nuovi positivi

I nuovi positivi sono per lo più giovani ancora non vaccinati e questo «significa, ancora una volta, quanto sia importante vaccinarsi e raggiungere l’immunità di gregge», prosegue D'Amato. Che poi rassicura: «La situazione è sotto controllo e nel Lazio i casi attualmente positivi complessivi sono la metà di altre grandi regioni, quindi nessun allarme e vaccinarsi. Ancora una volta ricadono sulle spalle del SSR e dei suoi operatori, l’onere e gli effetti del calo di tensione».