Fiumicino, bagnante travolto dalla corrente: salvato da un carabiniere

Era fuori servizio, ma non ha esisato neppure un istante a sfidare le acque agitate. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18, sul litorare di Focene, a Fiumicino. Qui il brigadiere Marco Casagrande si è gettato in mare per soccorrere un 57 enne che stava per annegare. Il militare, in spiaggia con la famiglia, ha notato la presenza in mare di un uomo che, in difficoltà, a causa della corrente, non riusciva a tornare a riva.

Accortisi della situazione, sono intervenuti anche due bagnini degli stabilimenti vicini. Uno di loro, però a bordo del pattino, è stato sbattuto contro gli scogli, ferendosi.

Marco Casagrande, allora, si è tuffato, salvando il 57enne e permettendo al bagnino di prendere fiato e mettersi in sicurezza.

Una volta in spiaggia, il carabiniere, molto conosciuto nella zona è stato accolto da un'ovazione, mentre, non avendo rimediato alcuna ferita, ma solo un grosso spavento, la vittima ha preferito tornare a casa e non recarsi in ospedale.

