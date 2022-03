Focene: iniziati i lavori per potenziare le sprofondate scogliere gettate a protezione della costa

Gli operatori balneari di Focene plaudono all’impegno mantenuto dalla Regione nella lotta contro l’avanzata dell’erosione marina. Sono infatti iniziati i lavori di consolidamento delle profondate scogliere gettate a protezione di alcuni tratti costieri nella località balneare molto gettonata dal turismo romano durante il periodo estivo. Nello stanziamento regionale di 650 mila euro rientrano gli interventi sui pennelli e le dighe soffolte davanti a 6 tra stabilimenti e chioschi che sono il Baraonda Beach, l’Havana Beach, La Tranquillità, l’Onda Blu, 40° all’ombra e il Lido del Carabiniere. L’appalto è stato vinto dalla società Infraterr srl di Avellino, per un importo ribassato di 399 mila euro, che ha poi affidato il progetto esecutivo alla ditta Modimar di Roma. Il gruppo romano ha creato un varco sull’arenile, vicino allo stabilimento Arcobaleno, e con i mezzi meccanici sta sistemando, grazie alla posa di scaglioni di selce, il pennello che dalla riva si congiunge alla diga soffolta parallela alla costa.



STABILIMENTO ESCLUSO DAL PROGETTO

I primi interventi hanno però provocato le perplessità di alcune strutture balneare escluse dal progetto ma soggette all’avanzata del fenomeno erosivo. «Il mio stabilimento Arcobaleno – dice il titolare Luciano De Angelis – non rientra negli interventi di potenziamento dei frangionda profondati. Non capisco la ragione di questa scelta che mi lascia così a combattere da solo una battaglia impari. Ora basterebbe poco per farmi dormire tranquillo durante il periodo invernale quando la violenza dei marosi si spinge a ridosso della struttura». A parte qualche voce stonata, tra gli operatori l’avvio dei lavori è stato accolto con piacere in vista dell’avvio della nuova stagione balneare. «Siamo senz’altro contenti di vedere all’opera i mezzi meccanici sulla nostra spiaggia – commenta Emilio Sciesa, presidente del Nuovo comitato cittadino di Focene – un po’ meno per alcuni punti di costa, sottoposti a forte erosione, che non sono stati presi in considerazione dal progetto. Tra questi c’è il rappresentativo Arcobaleno dove paradossalmente hanno preso il via i lavori che ignoreranno però le dighe in sofferenza davanti a uno degli storici stabilimenti della nostra cittadina».



LE PAROLE DELL’ASSESSORE ALESSANDRI

Le opere di consolidamento dei frangiflutti avranno una durata di circa due mesi e mezzo. «Anche in questa area del territorio abbiamo programmato diversi interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria su richiesta del comune di Fiumicino - dice l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro Alessandri -. Quello iniziato da qualche giorno a Focene è un altro cantiere fondamentale per la salvaguardia e tutela di questa parte della costa laziale, dove il territorio è molto fragile, aggredito spesso con particolare veemenza dal maltempo e dai continui cambiamenti climatici. Si tratta infatti di lavori di manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti. Il nostro obiettivo è sempre proteggere chi ci abita e chi possiede attività economiche, ma oltre a intervenire sui danni dobbiamo pensare anche a realizzare nel lungo periodo opere, che seppur più lunghe e onerose, siano in grado di risolvere i problemi in maniera perentoria».