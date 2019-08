Dal 30 agosto a Fiumicino il “Flumen Festival” dedicato a ecologia e nonviolenza con Franco Mussida e i Ciao Rino

Al via a Fiumicino la prima edizione del «Flumen Festival dell'ecologia, della nonviolenza e delle migrazioni». Dal 30 agosto al primo settembre, all'Expò di via della Scafa, tre giorni di festa all'insegna della musica e della cultura con ospiti nazionali e internazionali, promossi dalla Biblioteca per la Nonviolenza, dall'Associazione «Io, Noi» e dal Movimento Nonviolento Roma. «Mentre siamo angosciati dalle immagini dell'Amazzonia in fiamme il nostro obiettivo è un Festival plastic free e con il minor impatto ecologico possibile - affermano Elena Grosu e Daniele Quilli, due degli organizzatori - con ecostoviglie che ci permetteranno di offrire cibo e bevande serviti con materiali biodegradabili e compostabili al 100%».



Tutte le sere dalle 20,30 spettacoli musicale con artisti come Franco Mussida, già chitarrista della PFM, i Ciao Rino con un tributo a Rino Gaetano, lo spettacolo La Cattiva Strada ispirato da musica e testi di Faber e patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André, un tributo ai Genesis e Peter Gabriel con i The Coastliners, i Killing a Cloud che apriranno il concerto di chiusura de Il Muro del Canto.