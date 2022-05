Roma, arriva Flowers Park: domenica omaggio floreale per tutte le mamme

Festa della Mamma ? A Roma c'è un posto dove puoi regalare un intero giardino alla persona che ami.

A Roma arriva un evento dal sapore primaverile che unisce amore per la natura e divertimento. Un posto unico che si potrà visitare fino alla fine di maggio, tutti giorni dalle 10 alle 18.



Una giornata in mezzo ai colori e ai profumi della primavera, senza lo stress di dover cucinare, con un parco giochi per i bambini pronto ad accogliere i pargoli. Quale modo migliore per una giornata importante come la festa della Mamma? Roma Flowers Park, propone proprio questo: un viaggio tra 400mila meravigliosi bulbi di anemoni italiani, ranuncoli, rose, viole cornute: un grande prato ricoperto di fiori variopinti, un’area dedicata ai pony dove sarà possibile fare piccole passeggiate. Stand espositivi in cui è possibile vedere e acquistare fiori e piante di vario genere.

E per tutte le mamme, un omaggio floreale, fedeli al motto “Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita”.

Per i bambini è presente un’area giochi e intrattenimento: un posto in cui giocare e socializzare con gli altri bambini, oltre all’ampia collina in cui saranno liberi di correre e divertirsi. Ci sarà anche un’area dedicata ai pony dove sarà possibile fare piccole passeggiate.

Nel parco sono presenti inoltre stand espositivi in cui è possibile vedere e acquistare fiori e piante di vario genere.



Oltre ad un’area PIC NIC è anche presente una vasta zona ristoro e dove sarà possibile pranzare, degustando piatti della tradizione italiana.