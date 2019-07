Un giardino per i rave abusivi nel cuore del Flaminio: pioggia di esposti dei residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da CasaPound ai sudamericani, c’è un angolo di Roma in cui la destra più estrema riesce a convivere con la nutrita comunità di peruviani, colombiani, cileni e così via, nel segno della musica (a tutto volume). Una presenza non simultanea, visto che i saluti romani degli uni mal si conciliano con i balli popolari latino-americani degli altri. Il nome del posto può ingannare: “Il giardino del tango”, in via degli Olimpionici, al civico 7. Inganna, perché lascia immaginare un’attività per nulla molesta, dal punto di vista dei decibel. E, invece, i residenti del Villaggio Olimpico, da tempo stanno conducendo una battaglia che ha un solo fine: poter dormire durante le notti dei weekend. Quando cioè questa area organizza intere giornate danzanti, durante le quali moltissimi sudamericani, in arrivo anche da altre zone della città, cucinano (senza permessi) e cantano fino a notte fonda.Ed è anche il giardino punto di riferimento dei Fascisti del Terzo Millennio, che qui hanno dato vita, lo scorso 22 giugno alla loro “Tana delle tigri”: in centinaia sono arrivati da tutta Italia e hanno ballato sulle note di band come quella degli Zetazeroalfa, del leader Gianluca Iannone. Saluti romani, alcol venduto abusivamente, zero controlli in materia di sicurezza.IL DIVIETO IGNORATOAd aggravare il quadro, una determina dirigenziale del Comune, datata 25 febbraio 2019: con questo documento, del dipartimento cultura, è stata adottata nei confronti del titolare responsabile dello spazio (Valerio Russo), «la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo (intrattenimento musicale), svolta senza le prescritte autorizzazioni». Insomma: tutte le serate vengono organizzate in maniera abusiva e senza i permessi del caso. Particolari contenuti nell’ultimo esposto presentato dai residenti alle forze dell’ordine: «Sabato alle 16 (in occasione del raduno di CasaPound, ndr) venivano installati un palco ed un enorme impianto di amplificazione e cominciava a sentirsi una musica a volume altissimo che proseguiva fino alle 2 di notte». Eppure, scrivono i residenti, «a tale spazio è stato fatto divieto di ospitare concerti e attività affini. Il luogo è contornato da palazzi residenziali, i cui abitanti hanno diritto al riposo e al silenzio. Alcune persone hanno anche filmati che ritraggono i partecipanti al concerto mentre si recano ad urinare lungo la strada adiacente». Il giorno seguente il raduno di CasaPound, «il circolo è stato affittato dal proprietario – e questo avviene almeno una domenica al mese – per una festa privata, con uso di musica e karaoke ad alto volume».«Perché questo spazio può ignorare un divieto del Comune?», si chiedono i residenti, che si sono rivolti a tutte le forze dell’ordine. «I vigili ci hanno detto che temono di andare lì dentro – continuano i residenti del Villaggio Olimpico - ma se loro non lo fanno, chi deve accertarsi che vengano rispettate le leggi e, soprattutto, le decisioni del Campidoglio?». Impossibile avere una replica da parte dei responsabili della struttura: un numero di cellulare, sulla pagina Facebook, serve solo a prenotare il “giardino del tango” per gli eventi. «No comment», invece, sull’attività che prosegue in maniera abusiva, nonostante le denunce dei residenti.