Fl5, cambi di orario: bus e treni effettuano fermate intermedie

Alcune richieste avanzate dal Comitato Pendolari Fl5 sono state accolte dalla Regione e così sono state aggunte delle fermae intermedie su alcuni convogli e linee di bus."Dopo aver ricevuto richieste e segnalazioni - scrivono dal Comitato - abbiamo comunicato all'Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio le nostre osservazioni e richieste, come sempre disponibili ad ascoltare le nostre istanze e a migliorare il servizio.Al momento queste sono le modifiche che ci hanno comunicato:• Treno 23660 (Roma Termini 21.12 – Grosseto 23.30): assegnazione delle fermate intermedie per servizio viaggiatori a Roma Aurelia e S. Severa;• Nuova corsa bus RM25Z (Civitavecchia 10:30 - Roma Termini 12:30). Circola tutti i giorni dal 6 al 19 aprile ed effettua tutte le fermate di Santa Marinella, Marina di Cerveteri, Ladispoli-Cerveteri, Torre in Pietra-Palidoro, Maccarese, Roma Aurelia e Roma Ostiense.Dal Comitato Pendolari invitano a continuare nelle segnalazioni di disagi o affollanenti tramite mail o messaggi.