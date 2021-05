Fiumicino, cede un tratto di banchina: la voragine è profonda 2 metri

Una voragine profonda 2 metri si è creata a seguito dello sprofondamento di una banchina a Fiumicino. Il tratto, poco distante dalla passerella pedonale, in passato era stato oggetto di interventi da parte dell’Autorità di sistema portuale che ha provveduto immediatamente a mettere in sicurezza la zona. Si prevedono disagi per l’attività dei lupi di mare e in particolare per l’equipaggio del peschereccio “Nonno Ciro” che abitualmente attracca in quel punto. «Abbiamo provveduto a recintare l'area per garantire la pubblica incolumità – si legge in una nota dell’Autorità portuale - per avviare poi tutte le procedure necessarie all'affidamento dei lavori di ripristino che avranno una durata di circa un mese. Per tale intervento si renderanno necessari circa 80mila euro».

APPROFONDIMENTI ROMA Fiumicino, si allarga la voragine sul molo: avviato l'intervento... RIETI Rieti, voragine in via Tancia: chiuso un tratto della strada IL MALTEMPO Napoli, enorme voragine al rione Sanità: la strada sprofonda...

© RIPRODUZIONE RISERVATA