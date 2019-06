Telline e Spaghettongola accendono l'estate di Fiumicino

Ricca kermesse di appuntamenti estivi nel comune di Fiumicino. L'amministrazione e le associazioni, con in testa le Pro Loco delle singole località del Comune costiero, stanno infatti definendo un calendario di eventi finalizzato a catalizzare le attenzioni dei turisti e, al tempo stesso, organizzare una scoppiettante Estate a Fiumicino. Il compito di aprire la nuova edizione spetterà alla Sagra della tellina che si svolgerà, dal 24 al 26 maggio, in piazza Domenica Santarelli a Passoscuro. Per l'occasione il presidente della Pro Loco, Roberto Allegrini, confida di superare il record della 42ma edizione distribuendo oltre 4mila piatti di spaghetti conditi con il prelibato mollusco. Dal 31 maggio a 2 giugno in cantiere la festa patronale di Santa Paola Frassinetti a Fiumicino. Nei piazzali Pozzuoli e Molinari, dal 14 al 16 giugno, aprirà i battenti la 49ma edizione della Sagra del pesce, strettamente legata alle tradizioni marinare della Città, con il patrocinio del Comune costiero, della Regione e dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.



LA PREVISIONE

«Abbiamo programmato di friggere oltre 20 quintali di calamari e gamberi nel caratteristico mega-pallone ci confida Giuseppe Larango, presidente della Pro Loco di Fiumicino che organizza l'evento a cui è poi legata la distribuzione di 6 quintali di cozze. Tra la novità dei piatti pasta segnaliamo in anteprima i Torvicelli conditi con il pesce». Il 22 giugno a Fiumicino è prevista la prima delle quattro Notti bianche: la seconda verrà organizzata il 13 luglio a Fregene poi Passoscuro il 3 agosto e l'ultima il 7 e 8 settembre nei borghi rurali di Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella. «L'amministrazione ha deciso di aumentare le Notti bianche precisa il sindaco Esterino Montino - per coinvolgere gran parte delle località del nostro vasto territorio». Curata dalla Pro Loco di Torrimpietra, dal 21 al 23 giugno, scatterà la 17ma edizione della Festa della torre. Il cartellone degli appuntamenti prevede la Festa patronale della parrocchia Stella Maris di Fiumicino-Lido del Faro, dal 26 al 30 giugno, con l'immagine della Madonna issata su una motovedetta nel porto-canale e il rituale lancio di una corona nella Fossa Traianea per i caduti in mare e nel fiume.

IMMANCABILE

Il 29 e 30 giugno l'associazione Agro Isola Sacra darà vita alla Festa della trebbiatura nella cornice di via Valle Sarca, dopo quella della trebbiatura. A luglio la rassegna Le Traianee all'interno degli scavi archeologici dei Porti di Claudio e Traiano. Agosto, invece, si aprirà con la dieci giorni della gettonata Spaghettongola ovvero fumanti spaghetti con le vongole seguita dalla Festa dell'Assunta a Ferragosto con la processione a mare dei pescherecci. Il sipario sulla calda estate di Fiumicino calerà con la seconda edizione del Festival del cinema.



