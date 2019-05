Fiumicino, tornano le svastiche sopra i versi dei poeti

La battaglia sui muri a Fiumicino non è ancora finita. Scritte con spray nero questa mattina ricoprono i fogli bianchi con sonetti di poeti che erano apparsi ieri mattina per ricoprire scritte di Forza nuova e svastiche. Una risposta, insomma, al gesto di chi aveva voluto coprire le svastiche con le poesie di Ungaretti e Leopardi. Alcuni fogli appaiono anche strappati ed è apparsa anche una scritta contro il sindaco Esterino Montino, con accanto anche una svastica: «Montino come Pallotta!».





Ungaretti. I manifestini sono stati appesi su su muri, alberi e sulla passerella pedonale sul Tevere. Fiumicino martedì s i era svegliata "ricoperta" dai versi Leopardi, William Shakespeare, Sandro Penna e GiuseppeUngaretti. I manifestini sono stati appesi su su muri, alberi e sulla passerella pedonale sul Tevere.

