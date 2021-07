Fiumicino: torna la "Spaghettongola" e in padella finiranno 60 quintali tra vongole e cozze

Martedì 27 Luglio 2021, 12:23

È conto alla rovescia per la "Spaghettongola", la sagra degli spaghetti con le vongole lupino di Fiumicino. Venerdì, infatti, aprirà i battenti uno degli eventi più gettonati dai romani prima dello stop a causa della pandemia. Teatro della manifestazione, organizzata dall’associazione “Il Faro all’orizzonte” e che durerà fino all’8 agosto, sarà il parco pubblico Tommaso Forti di via Lorenzo Bezzi.

In padella finiranno circa 60 quintali tra vongole e cozze. Due i menù turistici proposti: classico e deluxe.

Il primo prevede: bruschetta al pomodoro, spaghetti alle vongole lupino, sauté di cozze e vongole, patatine fritte e acqua.

Il deluxe invece: antipasto di mare, spaghetti alle vongole lupino, fritto di pesce, patatine fritte e acqua.

Per far rispettare le distanze e le norme anticovid l’organizzazione ha incrementato anche il numero di volontari portati a oltre 50. Previste anche prenotazioni contattando il cellulare 375 7141 838 oppure consultando il sito www.spaghettongola.it. «Abbiamo chiuso il 2019 portando in tavola oltre 20mila pasti e in 9 giorni ospitando 40mila persone - spiega il presidente dell’associazione, Stefano Conforzi -. Vogliamo continuare su quella scia per valorizzare il pescato di Fiumicino e la tradizione culinaria del nostro territorio. Un modo per fare anche beneficenza visto che il ricavato della festa sarà devoluto a un’associazione che si occupa di migliorare la vita di tante persone che sono in difficoltà».

Nutrito anche il programma di spettacoli musicali da cui emerge la presenza di Dado (3 agosto), Luisa Corna (2 agosto) e Manuela Villa (4 agosto). Non mancheranno le serate a tema.

