Fiumicino si mobilita: una strada o una piazza da dedicare a Sergio e Franco Citti

Una strada, una piazza o un luogo simbolo o di cultura di Fiumicino da dedicare a Sergio e Franco Citti. È la proposta partita da diversi cittadini e dal presidente della Pro loco, Pino Larango, e rilanciata, anche dai social, all'indomani del quinto anniversario della scomparsa di Franco Citti, trascorso in sordina, l' «Accattone» di Pasolini, che ha abitato tanti anni, assieme al fratello regista, proprio a Fiumicino e dove è deceduto il 14 gennaio 2016.I suoi ruoli nei film di Pasolini, Fellini, Corbucci, Lizzani, Zurlini, Francis Ford Coppola o del fratello Sergio, solo per citare alcuni dei maestri con i quali ha lavorato, resteranno per sempre indelebili nella memoria di tutti gli amanti del grande cinema d'autore italiano ed internazionale.

Nel 2005 era morto il fratello regista, Sergio, diretto allievo di Pier Paolo Pasolini. E' sempre stato stretto il legame che Fiumicino ha avuto con i fratelli Citti: le frequentazioni con amici, pescatori e le molte opere, sia del regista Sergio che le partecipazioni ai film di Franco, hanno avuto come location anche il territorio. In un libro-autobiografia scritto nel 1992 con Claudio Valentini, «Vita di un ragazzo di vita», Franco Citti definiva Fiumicino «brutto e bello... Un amore lo stesso, nato subito, mentre ancora stavo facendo »Accattone«. Scoprii che il mare di Fiumicino non assomigliava a nessun mare del mondo. Non ha colore e mi lega al fiume della mia infanzia».

Il libro, per Franco Citti, era stato anche un omaggio a Pier Paolo Pasolini. L'idea dell'omaggio ai fratelli Citti ha raccolto subito pareri favorevoli bipartisan, a cominciare dall'assessore alla Scuola, Paolo Calicchio (Pd), ai consiglieri Vincenzo d'Intino (Lega) ed Angelo Petrillo (Lista Zingaretti), all'ex consigliere di opposizione Mauro Gonnelli. Si preparano delle proposte da portare in Consiglio Comunale. Tra le idee lanciate anche l'intitolazione di una sala del futuro Auditorium del Mare, in costruzione dalla prossima estate, o della nuova piazzetta che sorgerà su via di Torre Clementina, lungo il porto canale. «Va bene qualsiasi ipotesi - afferma Calicchio - l'importante è tramandare ai posteri ed ai giovani la figura di Franco e Sergio Citti. Ci sono tanti luoghi del comune di Fiumicino che possono essere adatti. Penso anche ad una biblioteca od una videoteca». Franco Citti riposa nel cimitero di Santa Ninfa, che si trova tra Fiumicino e Maccarese.

