Scuola "Rodano" chiusa a Fiumicino, due casi di variante inglese: contagi tra alunni e insegnanti. L'annuncio del sindaco

Due casi di variante inglese. Stavolta alla scuola elementare «Rodano» di Isola Sacra, nel comune di Fiumicino. Ma i contagi, in realtà, sono molti di più. E non coinvolgono solo gli alunni, ma anche il personale. Si allunga così la lista di plessi chiusi per la variante del covid che si propaga più velocemente. L'allerta è massima e il rintracciamento di contagiati indica che i controlli funzionano e che la situazione è monitorata.

Scuola chiusa per 14 giorni

L'annuncio dei positivi viene dato dal sindaco di Fiumicino attraverso Facebook. Dove Esterino Montino scrive: «La Asl ha deciso di far chiudere la scuola per 14 giorni, ovvero il tempo necessario alla quarantena. Nei giorni di chiusura della scuola si provvederà alla sanificazione di tutti i locali, in vista della riapertura della stessa. La Asl intanto proseguirà la mappatura dei contatti».

Il caso sospetto della scuola a Primavalle

Sesta scuola in tre giorni che chiude a Roma. Stavolta si tratta della primaria Cerboni, nonché sede centrale dell'istituto comprensivo Rosetta Rossi, al civico 53 di via Federico Borromeo, a Primavalle. L'annuncio è stato dato dal dirigente scolastico Flavio Di Silvestre. «Per conto dell'equipe anti-covid dell'Asl Roma 1, si dispone l'isolamento precauzionale fino a esito del tampone molecolare del caso sospetto per quattro classi. Pertanto, visto anche l'isolamento precauzionale di tutto il personale Ata e considerata la necessità di procedere alla sanificazione dei settori interessati, si dispone la temporanea sospensione delle attività didattiche fino a successiva comunicazione da parte della Asl Roma 1».

