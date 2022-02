Fiumicino, ronde notturne di volontari per prevenire i furti di gasolio sulle barche ormeggiate nel porto-canale

Guerra ai furti di gasolio sulla banchina di Fiumicino. Da questa sera saranno operative le ronde di volontari per impedire prelievi notturni di carburante ai natanti della piccola pesca. Lo annuncia il delegato del sindaco alla sicurezza, Domenico Parante, che ha deciso di prendere dei provvedimenti contro la recrudescenza del fenomeno, affidando il servizio di prevenzione ai volontari che operano da tempo per conto del Comune costiero. All’inizio della settimana dai serbatoio di tre natanti erano stati prelevati, nelle ore notturne, circa 1.000 litri di carburante. Operazioni fatte, secondo i pescatori derubati, con l’ausilio di una pompa aspirante e l’utilizzo di grossi recipienti: quindi è chiaro che il furto è stato effettuato da persone che sanno come agire in certe circostanze. Alcuni capitani sono dell’avviso che il “prelievo” venga fatto addirittura a bordo di piccole imbarcazioni che si affiancano a quelle della piccola pesca per il “succhio” del carburante agricolo.

SEGNALAZIONE DI PERSONE SOSPETTE

«Per mettere un freno a persone senza scrupoli – precisa Parente – da questa notte inizierà un servizio di osservazione e prevenzione dei natanti ormeggiati lungo la banchina dal ponte mobile a piazza Grassi. I volontari passeggeranno, dalle 21 alle ore 5 del mattino, con il compito di segnalare alle forze di polizia eventuali presenze sospette sia a terra che sul fiume. È chiaro che il servizio delle associazioni volontari Laboratorio Fare Ambiente e dell’Accademia Akronos è una forma di prevenzione finalizzata a scongiurare furti di gasolio e di attrezzature da pesca». Il delegato del sindaco ha sottolineato che i volontari non si sostituiranno alle forze dell’ordine ma saranno di supporto alla loro azione per aumentare la sicurezza notturna lungo i moli della Fossa Traianea. «L’avvio delle ronde – conclude Parente – verrà comunicato a tutti gli organi competenti».

SODDISFAZIONE DEI PESCATORI

La decisione dell’amministrazione comunale è stata molto apprezzata dalla categoria. «Segnale forte e positivo – commenta Roberto Di Biase, proprietario della turbosoffiante “Aliseo” – che sarà un deterrente nei confronti dei continui furti a bordo delle nostre imbarcazioni. Un primo passo è stato fatto ora ci auguriamo che si proceda anche all’installazione di telecamere per la videosorveglianza. Inoltre, auspichiamo che l’Autorità di sistema portuale provveda quanto prima a dotare questo tratto di banchina di punti per attingere acqua e energia elettrica».