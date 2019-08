Fiumicino, paura in stazione: bimbo di 2 anni resta solo sul treno che parte

Momenti di paura alla stazione di Fiumicino. Una donna, che stava caricando sul treno diretto alla stazione Termini di Roma le valigie, aveva affidato temporaneamente il suo bambino a un viaggiatore che si trovava già sul convoglio. Tuttavia, quando si è allontanata per convalidare il biglietto, le porte del treno si sono chiuse e lì è scattata la paura. Fortunatamente il capotreno, informato dall'uomo che aveva in custodia il piccolo, ha allertato la centrale operative della Polizia ferroviaria e sono scattate le misure per accogliere il bambino che è stato accudito dai poliziotti alla stazione Termini fino all'arrivo della mamma.

Ultimo aggiornamento: 10:29

