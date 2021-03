Fiumicino, ristoranti e chioschi registrano il tutto esaurito con i menù a base di pesce

Assalto dei romani ai ristoranti del centro storico e della litoranea di Fiumicino. I locali di via Torre Clementina, soprattutto nel Borgo Valadier, hanno fatto registrare il tutto esaurito attorno ai tavoli all’aperto grazie alla splendida giornata di sole. La ristorazione e i chioschi sul lungomare della Salute sono stati invece costretti a rifiutare molti clienti per rispettare le distanze imposte dal Covid. «Molta affluenza e tante le presenze nei locali per gustare un menù a base di pesce fresco – dice Massimiliano Mazzuca, presidente dell’associazione lungomare della Salute -. Peccato perché non siamo riusciti a accogliere tutti i nostri clienti. Mi auguro si rifacciano domani, ultimo giorno prima della nuova serrata, con le tante prenotazioni che stiamo ricevendo». Molto affollati anche i chioschi e i ristoranti all’interno degli stabilimenti balneari. «Dobbiamo riconoscere che i turisti sono stati bravi nel rispettare le distanze – commenta Domenico Parente, delegato del sindaco di Fiumicino alla sicurezza -. I 16 volontari in servizio nel centro storico e sul lungomare non hanno infatti registrato assembramenti. Domani prevediamo una nuova ondata e per questo metteremo in campo 40 volontari a Fiumicino e altrettanti a Fregene, Maccarese e Passoscuro». Molti appassionati del mare hanno approfittato della giornata per uscire con la barca a vela.

