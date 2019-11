Il festival di Fiumicino ricorda con una serata Fellini, che giro in città il film “La strada”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'undicesima edizione del Festival Corto Corrente Città di Fiumicino, in corso fino al 24 novembre, ospiterà una serata dedicata al grande regista Federico Fellini. Si terrà, giovedì 21, alle ore 18, presso la Stazione Marittima di Fiumicino, in piazzale Molinari, la proiezione del film «La Strada». Il capolavoro cinematografico del 1954,vincitore dell'Oscar come miglior film straniero, è stato scelto dalla commissione cinematografica per il suo legame con Fiumicino, in quanto molte delle scene sono state girate proprio nel centro storico cittadino.La Città di Fiumicino è da sempre luogo prescelto come set naturale di registi e produttori nazionali ed internazionali. Nella pellicola, si possono facilmente distinguere luoghi del centro storico come piazza Giovan Battista Grassi e il suo monumento ai caduti, posti prescelti per lo spettacolo della triste protagonista Giulietta Masina, nei panni di Gelsomina, dedita ad intrattenere i presenti, insieme con Anthony Quinn, il mangiatore di fuoco Zampanò. Nelle scene girate in piazza, il pubblico presente era composto da bambini e giovani del luogo, i quali ricordano con vero piacere lo spettacolo inscenato dagli attori, raccontando la loro esperienza di ragazzi che conobbero da vicino Fellini, Anthony Quinn e Giuletta Masina.Molti di quei testimoni saranno presenti nella serata di giovedì per rievocare insieme un evento cinematografico che ha segnato la storia della città. Proprio i luoghi dove si svolgerà l'evento furono gli stessi che, sempre il maestro Fellini, utilizzò nel 1973 per girare alcune delle scene più emblematiche di Amarcord, dal passaggio del Rex alla costruzione di un cantiere. Il Festival Corto Corrente proseguirà poi nelle serate successive del 22 e 24 novembre con la premiazione dei cortometraggi internazionali vincitori del concorso