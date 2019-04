Roma, Fiumicino, pulizia straordinaria spiagge per festività, potenziate pattuglie vigili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vista delle prossime festività di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, l’assessorato all’Ambiente del Comune di Fiumicino ha provveduto alla pulizia straordinaria di tutte le spiagge del Comune. Sul Lungomare della Salute sono stati necessari due passaggi. Saranno raddoppiati i passaggi dell’Ati per lo svuotamento dei cestini sul lungomare e nelle aree attrezzate. Chi vorrà trascorrere le giornate a Villa Guglielmi, potrà usufruire anche dei bagni per cui è stata prevista l’apertura straordinaria a gestione della pro loco di Fiumicino. Sempre la pro loco collocherà dei cartelli con gli orari di apertura e chiusura dei bagni stessi. Inoltre, sarà possibile accedere a Villa Guglielmi solo a piedi. Nel parco è stata anche sfalciata l’erba dall’ufficio Ambiente, così come in altre aree verdi del territorio molto frequentate. Durante le giornate di festività la Polizia locale potenzierà le proprie pattuglie in servizio lungo le strade maggiormente trafficate e in particolare nelle località di mare: Fiumicino, Fregene, Focene, Maccarese e Passoscuro.