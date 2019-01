Protesta a Fiumicino: bloccato Ponte 2 Giugno, traffico in tilt

Una protesta improvvisa di alcune decine di pescatori sta bloccando a Fiumicino il transito delle auto sul Ponte 2 Giugno, che attraversa il canale navigabile nel porto. Pesanti i disagi sulla circolazione delle auto, nel collegamento tra Fiumicino centro ed Isola Sacra, con lunghe file sulle arterie circostanti.



Sul posto i vigili urbani e la polizia. A quanto si è appreso, la protesta, che in un primo momento stamattina era sotto il comune, sarebbe legata alla mancata autorizzazione all'apertura stamani, all'alba, della passerella pedonale per il transito sottostante dei pescherecci e alle nuove regolamentazioni sugli orari di alzata. Una delegazione è in attesa di essere ricevuta dal sindaco Esterino Montino.