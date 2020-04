Fiumicino, il 2 maggio l'Anas effettuerà le prove di carico sul ponte della Scafa per scongiurare la chiusura estiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno le “prove di carico” a stabile lo stato di salute del ponte della Scafa che collega Ostia a Fiumicino. Per cercare di scongiurare la chiusura e i conseguenti interventi di manutenzione sull’impalcato e le due pile la prossima estate, l’Anas ha deciso di effettuare prima un’ulteriore verifica statica dell’attraversamento. Il 2 maggio sono infatti previsti gli accertamenti tecnici che permetteranno di appurare se effettivamente il ponte ha bisogno di interventi strutturali i quali comporterebbero una interdizione alla viabilità per circa 50 giorni, nei prossimi mesi di luglio e agosto, come annunciato dal sindaco del Comune costiero lo scorso dicembre.ATTRAVERSAMENTO CHIUSO AL TRAFFICOSabato 2 maggio, fanno sapere dall’Anas, il traffico sull’attraversamento che consente di scalcare il fiume Tevere sarà interrotto per eseguire tutte quelle operazioni di accertamento tecnico sull’opera il cui obiettivo è anche arrivare a aumentare carico, oggi limitato ai mezzi pesanti non superiori alle 7,5 tonnellate. In merito all’esito della verifica sulla struttura in cemento armato fanno gli scongiuri i residenti nel X Municipio e quelli a Isola Sacra-Fiumicino perché il ponte è diventato fonte di enormi disagi soprattutto per coloro che risiedono a Ostia e sono costretti a recarsi all’aeroporto per motivi di lavoro. Un’eventuale interdizione, anche se temporanea, è comunque oggetto di difficoltà anche per quanti abitano a Fiumicino perché allontanano l’ospedale Grassi e aumentano le problematiche ai mezzi di soccorso soprattutto ai vigili del fuoco che hanno la sede nella cittadina lidense. Questo incerto quadro è comunque riconducibile ai cronici ritardi per la costruzione del nuovo ponte della Scafa il cui inizio lavori viene annunciato da Roma Capitale per la fine dell’anno.UNA “BRETELLA” NELLA NUOVA VIABILITA’Le attenzioni di quanti vivono a Isola Sacra sono anche puntate sulla costruzione della “bretella”, parallela a viale dell’Aeroporto, per impedire che il traffico nel comprensorio isolano, una volta iniziati i lavori per il nuovo attraversamento, vada irrimediabilmente in tilt. Si tratta di una sorta di complanare che dovrà servire a by-passare il segmento interdetto di viale dell’Aeroporto sul cui tracciato realizzate tre delle otto pile e relativi pilastri, con quote diverse, ove alloggiato il nuovo impalcato per scavalcare il fiume. La “bretella”, oggetto di variante nel progetto fatto elaborato da Roma-Capitale, inizierà dalla spalla del ponte e, seguendo un tracciato di campagna, passerà vicino al sito archeologico, dove rinvenute navi di epoca romana, per confluire poi su viale dell’Aeroporto all’altezza di via Falzarego.