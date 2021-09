Fiumicino, il ponte 2 giugno si guasta e il traffico si blocca

Sabato 4 Settembre 2021, 15:40

Traffico in tilt al centro urbano e lungo il viadotto dell’aeroporto di Fiumicino a causa di un guasto al ponte “2 giugno”. Stamani, alle ore 9.30, dopo il sollevamento per il passaggio delle barche a vela dirette in mare, l’attraversamento che unisce Fiumicino paese a Isola Sacra è rimasto bloccato a circa sei metri dalla base di alloggiamento.

Sembra che abbia ceduto una fune di acciaio che ha quindi impedito la discesa dell’impalcato in modo parallelo. Dopo 4 ore di lavori il problema è stato risolto ma il traffico nella località balneare si è bloccato. Neppure il passaggio sul viadotto dell’Aeroporto ha attenuto il disagio anzi si è accentuato con l’arrivo da Roma dei turisti diretti sulle spiagge.